Im kommenden Wintersemester werden an den Universitäten in NRW insgesamt 145 Medizinstudienplätze an zukünftige Landärzte vergeben. Auf jeden Platz kommen neun Interessenten. Das sei vergleichbar mit dem regulären Bewerbungsverfahren, so das Gesundheitsministerium am Freitag (03.05.2019).