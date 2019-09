Das Land NRW versteigert zwei teure Sportwagen, die die Polizei bei Razzien beschlagnahmt hatte. Die Behörden hatten die Autos vor etwa einem Jahr bei einer Durchsuchung von Clan-Häusern konfisziert.

Erst am Abschlepphaken - jetzt unter dem virtuellen Hammer. Es sind ziemliche Exoten in der langen Versteigerungsliste der Oberfinanzdirektion Düsseldorf. Zwei Lamborghini in blau und orange - mit weit über fünfhundert PS.

Sie wurden bei einer Razzia gegen Clankriminalität eingezogen und dürfen jetzt, ein Jahr später, versteigert werden. Für etwa die Hälfte des Neupreises. Das nötige Kleingeld sollten die Bieter der Online- Auktion aber trotzdem haben. Der günstigere der beiden Lamborghinis kostet immer noch stolze 117.000 Euro.