Karstadt Kaufhof-Betriebsräte demonstrieren in Essen

In der Essener Innenstadt haben am Mittwoch (01.07.2020) zahlreiche Betriebsräte von Karstadt Kaufhof demonstriert. Damit wollen sie deutlich machen, dass die geplanten Schließungen der Kaufhäuser - zum Bespiel in Dortmund und Essen - auch Auswirkungen auf die Innenstädte haben werden.

Leerstand in Bestlagen befürchtet

Silke Zimmer, Fachbereichsleiterin für den Handel in NRW , kritisierte die geplanten Schließungen scharf: " Keine Stadt kann eine Bauruine in 1A-Lage gebrauchen ". Auch Gerhard Löpke, Betriebsratschef der Dortmunder Karstadt Kaufhof-Filiale, will nicht aufgeben: " Wir kämpfen um jede Filiale! ".

Anhaltender Protest

Schon am vergangenen Freitag (26.06.2020) hatte es im Ruhrgebiet Proteste von Karstadt Kaufhof-Beschäftigten und der Betriebsräte gegeben. Rund 6.000 Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof und Karstadt Sports sollen deutschlandweit ihren Arbeitsplatz verlieren. Nordrhein-Westfalen ist ganz besonders von den Schließungen betroffen, hier sollen 18 Filialen schließen, dazu kommen noch vier Filialen von Karstadt Sports. In einigen Städten machen sogar mehrere Häuser dicht, darunter Standorte in Essen, Dortmund und Düsseldorf.