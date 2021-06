Ohne uns ist's still - Hilferuf der Kulturbranche in Essen

Trotz sinkender Inzidenzen - Ungewissheit bleibt

" Wir sind immer noch im Lockdown, viele leben am Existenzminimum ", sagt Patrick Berg aus Essen. Er arbeitet seit über 20 Jahren in der Veranstaltungsbranche und ist Mitinitiator der Initiative Kulturgesichter NRW . Einige Leute aus der Branche haben bereits ihren Job gewechselt, weil sie keine Perspektive in der Veranstaltungsbranche sehen.

Die Fotos werden noch bis Dienstagabend auf die Leinwand auf dem Essener Kennedyplatz projiziert. Die Bilder sind aber auch auf Plakaten in ganz in NRW zu sehen, zum Beispiel in Mülheim an der Ruhr, Köln oder Düsseldorf.