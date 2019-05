Erstmals betriebsbedingte Kündigungen bei RAG

Ein halbes Jahr nach Ende der Steinkohleförderung in Deutschland will der Bergbaukonzern RAG Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen. Sollte der Konzern das durchsetzen können, wären es die ersten betriebsbedingten Kündigungen in der Geschichte der RAG. Etwa 200 Bergleute sind davon betroffen, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag (31.05.2019) sagte. Sie hätten alle Angebote des Unternehmens ausgeschlagen, zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln. Deshalb bleibe der RAG keine andere Wahl, als Kündigungen auszusprechen.

Für Bergleute, die bei der RAG auf keinen anderen Arbeitsplatz wechsel könnten, gebe es auch einen Sozialplan mit einer Transfergesellschaft, um sich weiterqualifizieren zu können. Außerdem seien ihnen Abfindungen angeboten worden.

Auch die Gewerkschaft IG BCE hatte die Bergleute aufgefordert, die Jobangebote anzunehmen. Diese auszuschlagen sei "wirklich fahrlässig", sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Michael Vassiliadis.