Maya Elif ist zu laut – so laut, dass es den anderen Mietern nicht zuzumuten ist. So argumentiert der Vermieter, die Wohnungsbaugesellschaft Dogewo 21. Mieter hätten sich immer wieder beschwert. In der zweiten Januarwoche 2019 ist Familie Schikorra nun die fristlose Kündigung ins Haus geflattert.

Familie will sich wehren

Schikorras wollen sich wehren. "Wir lassen uns doch nicht von Kinderhassern unser Dach über dem Kopf wegnehmen ", sagt uns Markus Schikorra. Seine Frau Ayla hat einfach nur Angst: " Wir sollen ja schon am 6. Februar raus, mit Kind und allen Sachen, da bekommt man Existenzangst. "

Die Dogewo wollte sich aktuell nicht zu dem Fall äußern. Im Oktober 2018, als die Wohnungsbaugesellschaft eine Abmahnung verschickt hatte, hieß es, man sei sicher nicht kinderfeindlich. Allerdings habe es immer wieder Beschwerden über die Familie gegeben – die müsse man ernst nehmen.