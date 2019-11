Mehmet-Kubasik-Platz in Dortmund eingeweiht

Mord bis heute nicht ganz aufgeklärt

Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau will, dass der Platz eine dauerhafte Erinnerung an das Verbrechen wird. Mehmet Kubasik war im April 2006 in seinem Kiosk in der Nordstadt erschossen worden. Der Mord ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Unklar ist zum Beispiel, ob die NSU-Mitglieder Helfer in Dortmund hatten.

Stand: 08.11.2019, 17:35