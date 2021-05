Kritik an Ermittlungen nach Brandanschlag in Dortmunder Park

Es zeige, dass die Behörde wenig aus dem NSU -Komplex gelernt habe, so "Kein Schlussstrich Dortmund". Das Bündnis aus der Nordstadt erinnert jedes Jahr im April an den Mord an Mehmet Kubaşık, verübt durch die rechtsextreme Terrorgruppe NSU . Dabei arbeitet die Initiative eng mit der Familie des 2006 getöteten Dortmunders zusammen. Auch beim NSU-Mord sei lange nicht in Richtung eines rassistischen oder rechtsextremen Motivs ermittelt worden. Stattdessen seien die Familie und ihr Umfeld kriminalisiert worden.

Antifaschistische Gruppen verweisen auf ähnliche Ermittlungsmuster in anderen Fällen. Bei einem rechtsextremen Anschlag in München am 22. Juli 2016 tötete ein 18-Jähriger Deutsch-Iraner insgesamt neun Menschen, sieben Muslime, ein Rom und ein Sinto. Damals sahen die Ermittlungsbehörden lange kein politisches Motiv. Wie jetzt in Dortmund stand zunächst eine psychische Erkrankung des Täters als Tatursache im Focus. Erst Jahre später wurden die Morde offiziell als rechtsextrem und rassistisch eingestuft.