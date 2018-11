Automobilexperte: Städte haben zu wenig getan

Der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer hingegen warf den Kommunen vor, zu wenig getan zu haben, um die Luft-Belastung zu reduzieren. " Zugtaktungen und -angebote blieben gleich und auch im Preissystem wurden keine Wechselprämien oder ähnliche Programme geboten ", kritisierte Dudenhöffer.

Essen stärker als Gelsenkirchen betroffen

Das Verwaltungsgericht hatte am Donnerstag (15.11.2018) Diesel-Fahrverbote für Teile von Gelsenkirchen und Essen erlassen. In Gelsenkirchen ist die zentrale Kurt-Schumacher-Straße betroffen, in Essen die gesamte Innenstadt, angrenzende Stadtteile und ein Stück der A40 .

Die Landesregierung hat bereits angekündigt, gegen das Urteil für Essen in Berufung zu gehen, für Gelsenkirchen will sie dies prüfen.