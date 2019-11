Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) kritisiert die Rekordjagd mancher Städte um die größte Tanne in der Adventszeit. "Was mich stört ist das bisweilen regionale und auch überregionale Kräftemessen um den gewaltigsten Weihnachtsbaum ", sagte Heinen-Esser in einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag (17.11.2019).

Streit um "den Größten" im Ruhrgebiet

Im Ruhrgebiet machten die Städte Dortmund und Herne im vergangenen Jahr Schlagzeilen mit dem Wettkampf um den größten Weihnachtsbaum. In Herne wurde vergangenes Jahr erstmals eine riesige, mobile Tanne aufgestellt. In Dortmund steht seit 1996 ein Riesenbaum.

Da die beiden Bäume auf unterschiedliche Art und Weise auf ihre Größe von gut 45 Metern kommen, reklamieren beide Städte für sich, die größte Weihnachtstanne der Welt zu haben.