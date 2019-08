Die Dortmunder Polizei hat im Internet in den vergangenen Tagen mit einer ungewöhnlichen Aktion für Wirbel gesorgt. Sie hat bei Facebook dazu aufgerufen, über die Kriminalstatistik und das Sicherheitsempfinden zu diskutieren. Hunderte Nutzer haben sich beteiligt.

Soziale Medien schüren Ängste

Polizeipräsident Gregor Lange sagte am Dienstag (06.08.2019), dass es ihm Sorgen bereite, dass die Menschen sich unsicherer fühlen als nötig. Denn die Kriminalität in Dortmund und Lünen gehe seit Jahren deutlich zurück. Das belegt auch die Halbjahresbilanz für 2019, die am Dienstag vorgestellt wurde.

Immer wieder habe die Polizei unter Beiträgen in Sozialen Netzwerken aber folgenden Kommentar gelesen: " Es wird immer schlimmer ". " Fakten und Gefühle " gehen laut der Beamten oft weit auseinander. Soziale Medien wie Facebook würden Ängste schüren.

Deswegen wollte die Polizei genau da mit den Menschen ins Gespräch kommen und mit Fakten dagegen halten. " Wenn es weniger Polizisten gibt, können auch nicht alle Straftaten festgestellt werden ", meinte zum Beispiel ein Nutzer. Ein anderer ist sich sicher, dass es in der Nordstadt und an anderen Brennpunkten gefährlicher ist, als früher. Beides stimme nicht, schreibt die Polizei. Es gebe weder weniger Polizisten, noch mehr Kriminalität an Brennpunkten.

Hunderte Nutzer diskutieren mit Polizei

Die Nutzer diskutierten zum Teil sehr emotional mit der Polizei. Für die Beamten war die Aktion durchaus erfolgreich, denn viele hätten sich von Argumenten überzeugen lassen.

Laut der Halbjahresbilanz 2019 ist die Zahl der Straftaten in Dortmund und Lünen in der ersten Jahreshälfte weiter gesunken. Wurden in der ersten Jahreshälfte 2016 noch mehr als 43.000 Straftaten angezeigt, so liegt diese Anzahl laut der Statistik im Zeitraum Januar bis Juni 2019 bei über 32.000 Delikten.

Statistik: Dortmund ist sicherer geworden

" Dortmund und Lünen sind in den letzten Jahren spürbar sicherer geworden. Die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, ist deutlich gesunken. Ich warne deshalb davor, denjenigen auf den Leim zu gehen, die aus politischem Kalkül mit gezielter Desinformation Angst schüren, um daraus Kapital zu schlagen und die Deutungshoheit für sich in Anspruch zu nehmen ", so Polizeipräsident Gregor Lange.