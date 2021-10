Nach Tierquälerei im Kreis Unna: Kontrollbericht gefordert

Solche Tierquälereien soll es nach dem Willen der Politiker im Kreis Unna nicht mehr geben. Künftig soll ein jährlicher Kontrollbericht erstellt werden. Darüber soll am Nachmittag der Kreistag entscheiden. Die Fraktion " Die LINKE - UWG-Selm " hatte beantragt, dass die Verwaltung "einen aktuellen Tierschutzbericht über die Situation in den Schlacht, Tiertransport- und Tierhaltungsbetrieben (Massentierhaltung) " erstellen soll, so heißt es in der Vorlage. Dieser Bericht soll jedes Jahr fortgeschrieben werden. Auch die Grünen sprechen von einem "Kontroll-Versagen" und wollen Antworten.

25 Schlachtbetriebe im Kreis Unna

Aktuell sind im Kreis Unna 25 Schlachtbetriebe gemeldet, darunter sind zwei größere Betriebe. Insgesamt gibt es nach Auskunft eines Kreissprechers über 1.900 Betriebe mit Tierhaltung, inwieweit diese sogenannte "Massentierhaltung " betreiben, ist nicht näher definiert. Tiertransporter wurden im vergangenen Jahr im Kreis 265 Mal kontrolliert.

Tierschützer hatten Misshandlungen aufgedeckt

Mitglieder des Tierschutzvereins " Soko Tierschutz " hatten Verstöße in den Schlachthöfen in Selm und Werne aufgedeckt. Im März wurde der Betrieb in Selm wegen des Verdachts des illegalen Schächtens, also des Schlachtens ohne Betäubung geschlossen. Nach Auskunft des Kreises Unna wurden gegen die Schließung keine Rechtsmittel eingelegt.

Werne: Betreiber klagt gegen Schließung

Aus dem Schlachthof in Werne waren im Juli Videos aufgetaucht, zeigen, wie Mitarbeiter des Unternehmens stark abgemagerte Tiere verprügeln. Der Betreiber in Werne klagt gegen die ordnungsbehördliche Schließung seines Schlachtbetriebs.

Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen noch.