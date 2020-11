Bottroper Apothekerskandal: Land hilft Krebspatienten

Betroffene und Angehörige von ehemaligen Krebspatienten des Bottroper Skandalapothekers können auf finanzielle Hilfe hoffen. Das Land will einen Opferschutzfonds einrichten, das hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) der betroffenen Krebspatientin Heike Benedetti in einem Brief mitgeteilt. Es sei sein persönliches Ziel, dass der Opferschutzfond bald bereit stehe, vor allem " um Notlagen abzumildern" , schrieb Laumann.

"Es hat sich gelohnt, für Gerechtigkeit zu kämpfen"