Krebskranke Kinder aus der Ukraine werden in Essen behandelt

Eigentlich wollte Vadym in Kiew bleiben. " Mein Vater ist in Kiew ", sagt er. " Da, wo der Krieg ist. " Doch Vadyms Mutter Julia ist mit ihrem Sohn geflohen. Nachdem eine Rakete auf das Krankenhaus abgeschossen wurde, in dem der Hirntumor ihres Kindes behandelt wurde.

" Die Fenster sind zersprungen. Die krebskranken Kinder mussten runter in den Bunker unter dem Karnkenhaus, mit den Infusionen und allem ", erzählt sie. Bis zuletzt hätten die beiden gehofft, in der Ukraine bleiben zu können. " Aber weil das Leben von Vadym auf dem Spiel stand, sind wir weg ." Vadyms Vater ist in der Ukraine geblieben - wann Julia und Vadym ihn wiedersehen können, ist ungewiss.

Hilfsorganisation hat Transport nach Essen organisiert

Eine Hilfsorganisation hat Vadyms Transport in die Essener Uniklinik organisiert, mit 20 weiteren krebskranken Kindern aus der Ukraine. Sie alle sind zwischen drei und 17 Jahre alt.

Der kleine Edik und sein Vater Igor

Auch der kleine Edik ist mit seinem Vater Igor ins Ruhrgebiet gekommen. " Eines Tages möchte ich zurück in die Ukraine, mit meinem gesunden Kind. Das ist mein größter Wunsch ", sagt Igor. " Das ist meine Heimat. " Doch momentan leben die beiden in Essen, wurden über die dortige Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder untergebracht.

Bessere Behandlung in Essen möglich

Der Hirntumor von Vadym wurde im Herbst herausoperiert, zwei Mal wurde der Junge bereits bestrahlt. Damit er eine Chance auf Genesung hat, muss seine Therapie schnell fortgesetzt werden. Nun kümmert sich Kinderonkologin Uta Dirksen um ihn. Es sei nicht ungefährlich, wenn eine Krebsbehandlung unterbrochen werden müsse, sagt sie. " Gerade bei den schnellwachsenden Tumoren nicht ". Dann hätte der Tumor in einer Therapie-Pause die Chance, wieder zu wachsen, so Dirksen.

"Vadym ist mein einziges Kind. Er ist mein Leben." Julia, Mutter von Vadym

Vadym (l.) wurde mit 20 weiteren krebskranken Kindern nach Essen gebracht

Doch es gibt neben all den Schrecken zumindest etwas Positives: Vadym kann nun mit einer der modernsten Anlagen zur Behandlung von Hirntumoren bestrahlt werden. In Essen ist das Protonentherapiezentrum, eines von wenigen in Europa. In der Ukraine gäbe es diese Möglichkeit nicht.