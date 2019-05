Vorstandschef will Unternehmen neu ausrichten

Vorstandschef Joes Kaeser den Konzern durch die Spaltung auf Technologie ausrichten. "Wir zerschlagen nichts, wir sorgen für neue Perspektiven" , so Kaeser. Kerngeschäft seien künftig die Automatisierung von Fabriken und die Vernetzung von Gebäuden, Städten und Ländern. Zunächst werden jedoch rund 10.000 Stellen gestrichen.

Die IG Metall in NRW warnte in einer ersten Stellungnahme davor, dass die Entwicklungen in der Gesellschaft nur bedingt voraussehbar sei und dass der Druck zu weiteren Einsparungen wachsen könne. Am Mittwochmorgen sollen Details zur langfristigen Aufstellung des Unternehmens vorgestellt werden.

Stand: 08.05.2019, 10:12