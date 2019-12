Mitarbeiter von Polizei, Zoll, Steuerfahndung und der Ruhrgebietsstädte werden künftig in einer eigenen Dienststelle zusammenarbeiten, um Clan-Kriminalität effektiver zu bekämpfen. NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) hat am Dienstag (10.12.2019) in Essen die künftigen Arbeitsräume der sogenannten Sicherheitskooperation Ruhr besucht.

Viele Clans im Ruhrgebiet

In wenigen Monaten soll es in der zentralen Dienststelle losgehen; rund zehn Mitarbeiter sollen zu Beginn in Essen arbeiten. Kritik kommt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter: In der neuen, gebündelten Dienststelle würden zu wenig Ermittler arbeiten, um nach Razzien wirklich an die Köpfe der Clankriminalität zu kommen.