Zum ersten Mal seit dem Unfall bei einem Open-Air-Konzern in Essen treten an diesem Wochenende auf der betroffenen Bühne wieder Künstler auf. Am Freitag (13.09.2019) tritt der Rapper Alligatoah auf, am Samstag (14.09.2019) der Sänger Mark Forster.

Die Stadtverwaltung bestätigt, dass dafür das Sicherheitskonzept leicht überarbeitet worden sei. Der Veranstalter selbst äußert sich dazu nicht.

Laut Stadt soll es vor Beginn der Konzerte im Seaside Beach nun Durchsagen zu Fluchtwegen und Notausgängen geben - ähnlich wie im Flugzeug. Außerdem werde ein Parkverbot erlassen. " So können die rund 20.000 erwarteten Besucher abfließen und den Veranstaltungsort verlassen ", sagte eine Sprecherin.

LED -Wand war ins Publikum gestürzt

Nach WDR -Informationen soll das Sicherheitspersonal noch einmal geschult worden sein, um Besucher gezielter zu lotsen. Außerdem sollen Wege besser beleuchtet werden.

So soll vermieden werden, dass es im Notfall wie vor knapp zwei Wochen an Ausgängen zu Gedränge kommt. Bei dem Konzert der Rapper Casper und Marteria waren Teile einer LED-Wand während eines Gewitters umgestürzt. 30 Menschen wurden dabei verletzt.