Veranstalter sieht keine Mängel

Der lokale Veranstalter kann die Kritik nicht nachvollziehen. Die Fluchtwege und das Abreise-Konzept seien von der Feuerwehr und der Stadt gebilligt worden. " Es gab nichts, was zu bemängeln war ", sagte Holger Walterscheid, Geschäftsführer des "Seaside Beach" dem WDR am Montag. Dass die Brücke zwischenzeitlich zur Engstelle wurde, habe vor allem mit dem " Herdentrieb " zu tun, so Walterscheid. " Es gab zahlreiche andere Ausgänge, für die man vielleicht einen kleinen Umweg in Kauf nehmen musste. "

Auch die anderen Vorwürfe seien aus der Luft gegriffen, so der Veranstalter. Insgesamt habe es sieben beleuchtete und ausgeschilderte Notausgänge gegeben. Die 120 Security-Kräfte seien an den vorgesehenen Standorten präsent gewesen und der kritisierte Brezelstand habe zwei Quadratmeter Fläche in Anspruch genommen.