Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link

Duisburg habe sich an der Aktion beteiligt, um das Recht der Mieter " auf akzeptable Wohnverhältnisse durchzusetzen ", sagt Oberbürgermeister Sören Link. " Das Verhalten solcher Vermieter ist nicht zu tolerieren. "

Altro Mondo nimmt Stellung

Auf WDR -Anfrage teilt Altro Mondo mit, dass das Unternehmen daran arbeite, Missstände zu beheben, sofern es von solchen erfahre. Altro Mondo habe in den letzten fünf Jahren insgesamt 60 Millionen Euro in die Objekte an den kontrollierten Standorten investiert, heißt es weiter.

" Aktionen wie die heutigen Kontrollen sind aus Sicht von Altro Mondo daher nicht nur überflüssig, sondern offenkundig rein politisch motiviert ", schreibt das Unternehmen. Erste Rückmeldungen hätten ergeben, " dass gravierende Mängel nicht aufgedeckt werden konnten ", heißt es von Altro Mondo weiter.

Neuer Standort geplant

Bislang habe die Landesregierung keinen Kontakt zu Altro Mondo aufgenommen, das Unternehmen sei aber weiter bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten.