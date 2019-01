Null-Toleranz-Strategie erfolgreich?

Bei der Konferenz am Mittwoch (30.01.2019) wollen Experten darüber diskutieren, wie erfolgreich die Strategie ist. Unter dem Titel "360 Grad Maßnahmen gegen Clan-Kriminalität" tauschen sich Vertreter des Landeskriminalamtes, lokaler Polizeibehörden, Kommunen und Wissenschaftler aus, wie man die Arbeit verbessern kann.

Um das Konzept zu verfeinern, sitzen auch Vertreter der Staatsanwaltschaft und des Zolls mit am Tisch. Die Konferenz findet bewusst in Essen statt. Dort leben landesweit die meisten Libanesen, in der Vergangenheit wurden hier zahlreiche Fälle von Drogen-, Gewalt und Straßenkriminalität registriert.