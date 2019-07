Großbrand in Bochumer Kompostierungsanlage

In Bochum brennen seit Freitagmorgen (26.07.2019) 2.000 Kubikmeter Grünabfall in einer Kompostierunganlage. Die Feuerwehr bittet Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchentwicklung sei sehr stark, so die Bochumer Feuerwehr.

Radlader im Einsatz

Radlader haben Schneisen in die Grünabfälle gezogen, damit sich der Brand nicht weiter ausbreiten kann. Die Löscharbeiten können noch mehrere Stunden dauern. "Die Schwierigkeit bei diesem Einsatz liegt darin, dass man an den eigentlichen Brandherd sehr schlecht heran kommt" , sagt Frank Hilbig von der Feuerwehr.

Rauch zieht über Stadtgrenze

Der Rauch ist mittlerweile auch nach Essen und Mülheim rübergezogen. Er sei aber, laut Feuerwehr, nicht gesundheitsgefährdend. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Das heiße Wetter kann als Ursache aber nicht ausgeschlossen werden.