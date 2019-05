Die SPD -Fraktion hat im Duisburger Rat einen Antrag zur Prüfung der kommunalen Impfpflicht für Kinder eingereicht. Oberbürgermeister Sören Link lässt diesen von der Stadtverwaltung prüfen, ob und welche rechtlichen Mittel für das Vorhaben zur Verfügung stehen. Das hat er in der Ratssitzung am Montag (06.05.2019) zugesagt.

Sollte dem Antrag zugestimmt werden, dürften Kinder erst in staatliche Betreuungseinrichtungen, wie Kitas beispielsweise, wenn sie geimpft sind. Bisherige Beratungsangebote – zum Beispiel an Grundschulen – reichten nicht aus, um Eltern über die Notwendigkeit einer Impfung aufzuklären, so die SPD in ihrer Begründung.

2018: 36 Masernerkrankungen in Duisburg

Hintergrund sind mehrere Masernausbrüche in den vergangenen Jahren. 2018 gab es in Duisburg 36 Fälle von Masernerkrankungen. Köln war 2018 mit 107 Masernfällen allerdings Spitzenreiter in Nordrhein-Westfalen.