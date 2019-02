Am Sonntag (17.02.2019) heißt es Abschied nehmen von einer Landmarke - dem ehemaligen Kohlekraftwerk Knepper auf der Stadtgrenze zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel. Dann verschwinden Kühlturm, Schornstein und das Kesselhaus durch mehrere Sprengungen.

Die Zündkabel liegen, die Fallgruben sind gegraben, die Tribüne ist aufgebaut. Lediglich ein paar Staub-Barrieren und Sprengstoff fehlen noch. 218 Kilo davon wird der Sprengmeister am Ende in die Bauwerke eingesetzt haben, damit er sie am Sonntag sprengen kann und sie wie geplant zusammenbrechen.

120 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen

Am Sonntag müssen die Anwohner direkt um das Kraftwerk bis 9.00 Uhr ihre Häuser verlassen haben. Ein Shuttle-Bus bringt die meisten von ihnen auf das Gelände, damit sie sich die Sprengung samt Frühstück auf einer Anwohnertribüne ansehen können. Andere Besucher dürfen nicht auf das Gelände.

Seit Tagen wird das Kraftwerk rund um die Uhr bewacht, damit keine Schaulustigen mehr auf das 58 Hektar große Gelände kommen.

Städte rechnen mit vielen Zuschauern

Da es sonnig und bis zu 14 Grad warm wird, rechnen die Städte Castrop-Rauxel und Dortmund mit etwa 10.000 Zuschauern in der Umgebung. Verkehrsprobleme inklusive: Zahlreiche Straßen rund um das Kraftwerk werden gesperrt sein. Extra Parkplätze gibt es nicht.

Das Abrissunternehmen rät daher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Außerdem wird auf zwei angrenzenden Autobahnen (A42 und A45) das Tempo während der Sprengung reduziert und der Verkehr auf jeweils einen Fahrstreifen verengt.

Sonntag ab 11.00 Uhr geht´s los

Wenn alle Anwohner ihre Häuser verlassen und die Ordnungsämter das überprüft haben, dann erst kann der Sprengmeister loslegen. Geplant ist die Sprengung in zwei Schritten: Um 11.00 Uhr soll erst das Kesselhaus (69 Meter) gesprengt werden.

Um 11.45 Uhr dann der fast 130 Meter hohe Kühlturm und gleichzeitig der 210 Meter hohe Schornstein. Damit verschwindet eine Industrie-Landmarke der Region: Kühlturm, Schornstein und Kesselhaus stehen dort seit 1971.