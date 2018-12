Am Freitagmorgen (14.12.2018) hat der Bergbaukonzern RAG dem Verein FC Schalke 04 ein außergewöhnliches Geschenk übergeben: Ein tonnenschwerer Kohlehobel soll in Zukunft die Sammlung des Schalke-Museums ergänzen. Es ist der letzte Hobel aus der Zeche Prosper Haniel in Bottrop, die am 21.12.2018 endgültig stillgelegt wird.

Die Bergleute, die zuletzt mit dem Gerät Kohle aus der Wand geschält haben, sind überwiegend Schalke-Fans. Am letzten Fördertag haben sie die Maschine blau-weiß angestrichen und mit dem Slogan "Königsblau ein Leben lang" beschriftet. Ein Tieflader hat den Hobel von der Bottroper Zeche nach Gelsenkirchen transportiert.