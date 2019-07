Der erste Kohle-Gipfel im Kreishaus in Unna ist am Mittwoch (31.07.2019) mit einem handfesten Streit ums Geld geendet. Zehn Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind vom Ausstieg aus dem Kohlestrom betroffen. Der Staatssekretär der Bundeswirtschaftsministeriums, Oliver Wittke, hatte den betroffenen Städten vor einigen Wochen eine Unterstützung von einer Milliarde Euro zugesagt.

Beim Treffen in Unna war am Vormittag nur noch von 600 Millionen Euro die Rede. Eine Zahl, die auch die Wirtschaftsförderung im Kreis Unna irritierte.

Kreis Unna am stärksten betroffene Region in NRW

Der Kreis Unna fordert und erwartet vom Land Geld, um die Folgen des geplanten, bundesweiten Ausstiegs aus dem Kohlestrom 2038 zu meistern. Mit insgesamt vier Kraftwerken und 1.100 Arbeitsplätzen ist der Kreis die am stärksten betroffene Region im Land.