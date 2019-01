Für das Steinkohlekraftwerk Datteln IV könnte Schluss sein, noch bevor der mehr als 1,5 Milliarden teure Bau überhaupt in Betrieb gegangen ist. Nachdem die Kommission den Kohleausstieg bis 2038 empfohlen hat, will der Energieversorger Uniper Klarheit für sein Steinkohlekraftwerk in Datteln. Der Vorstand der Uniper-Kraftwerke, Eckhardt Rümmler, forderte am Samstag (26.01.2019) " substantielle Gespräche ".

Pannen verzögerten Inbetriebnahme immer wieder