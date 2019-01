Bei einem Brand im Knappschafts-Krankenhaus in Recklinghausen sind in der Nacht auf Freitag (25.01.2019) acht Menschen verletzt worden. Drei davon so schwer, dass sie Freitagmorgen in Druckgaskammern in Düsseldorf und Aachen behandelt werden mussten.

Notaufnahme vorübergehend geschlossen

Der Brand war in der Nacht gegen 3.50 Uhr in einem Patientenzimmer im 5. Stock des Krankenhauses ausgebrochen. Dort standen Möbel in Flammen. Das Personal konnte das Feuer löschen. Mehrere Mitarbeiter und Patienten erlitten Rauchgasvergiftungen.

Durch die starke Rauchentwicklung mussten zwei Stationen komplett geräumt und rund 60 Patienten auf andere Stationen verlegt werden. Die Notaufnahme wird aktuell für die Versorgung der Verletzten gebraucht und bleibt daher noch mehrere Stunden geschlossen.

Stand: 25.01.2019, 07:29