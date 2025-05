Gastgeber ist der "Klub Langer Menschen" (KLM). Mitglied dürfen Frauen ab 1,80 Meter und Männer ab 1,90 Meter Körpergröße sein. Eine Woche lang - vom 25. Mai bis zum 1. Juni - knüpfen die Teilnehmenden Kontakte und tauschen sich über alles aus, was ihnen auf dem Herzen liegt.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Ausflug zur Zeche Zollverein in Essen und zum Trainingsbergwerk in Recklinghausen, Besuche bei den Stahlwerken ThyssenKrupp und den Hüttenwerken Krupp sowie eine Party am Toeppersee. Höhe- und Schlusspunkt der Woche ist der Europaball im Duisburger CityPalais.

Dem KLM ist laut eigener Aussage wichtig, einen Austausch " auf Augenhöhe " zu ermöglichen. Trotzdem seien auch kleinere Gäste bei allen Veranstaltungen willkommen.

250 Teilnehmende aus Europa, den USA und Kanada

Obwohl es offiziell ein Europatreffen ist, haben sich auch Menschen aus den USA und Kanada angekündigt. Über 250 Teilnehmende werden in Duisburg erwartet. Eine von ihnen ist Natascha Pinke. " Lange Menschen werden immer überschätzt ", sagt die 1,88 Meter große Kölnerin. " Alle denken, ich bin stark, weil ich groß bin. Aber innerlich bin ich ja auch klein. Es ist ja nur das Äußere, was groß und stark aussieht. "

Pinke ist schon einige Jahre Mitglied im "Klub Langer Menschen" und froh, einen Ort zum Austausch zu haben. " Früher hat man noch gefragt: Wo kann ich etwas in meiner Größe kaufen oder speziell für meine Größe anfertigen lassen? Es gab ja kein Internet. " Heute gehe es eher um die Gesellschaft, sagt die Kölnerin.

"Es ist einfach schön, sich mit Menschen zu treffen, bei denen ich mich im Gespräch nicht runter bücken muss." Natascha Pinke, Mitglied im "Klub Langer Menschen"

Auch spontane Anmeldungen möglich

Neben dem KLM gibt es in Europa zahlreiche Vereine, die sich für die Belange groß gewachsener Menschen einsetzen. Jedes Jahr in der Woche von Christi Himmelfahrt richtet ein anderes Land das Europatreffen aus. In Duisburg findet es zum 53. Mal statt.

Übrigens sind auch spontane Menschen willkommen: Kurzfristige Anmeldungen seien über die Webseite möglich, sagt der KLM.

Unsere Quellen:

Klub Langer Menschen

Gespräch mit Natascha Pinke