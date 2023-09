Essener Klinik integriert erfolgreich philippinische Pflegekräfte

Krankenschwester Magda Szczawinski erklärt im leeren OP -Saal ein neues mobiles Röntgengerät. "Wir können hier Gewebeproben sofort analysieren." Die Untersuchungsmethode begeistert Georgina St. Ana (33) und ihre philippinische Kolleginnen . "Eine super High-Tech - das haben wir zuhause nicht", schwärmt die Krankenschwester.

"Mentorinnen" begleiten die Philippina

Die Wohngemeinschaft gibt den Pflegekräften Halt.

Die geradezu euphorische Stimmung der vier (von insgesamt 15) Fachkräfte aus Übersee, die gerade in den Kliniken Essen-Mitte geschult werden, berührt die so genannten "Mentorinnen" in der Essener Klinik. "Die Frauen sind hoch motiviert, immer gut gelaunt und höflich", lobt die zweite Mentorin Arzu Sari.

Sechs Monate Schulung plus Sprachkurs

Sechs Monate werden die Krankenpflegerinnen für die Abläufe in der Klinik nachgeschult – nicht nur, um im OP zu helfen, sondern auch im ambulanten Pflegedienst. Schon nach fünf Monaten sprechen alle fließend Deutsch. "Wir lernen hier so viel" , schwärmt Corazon Henson, 37, Mutter von zwei kleinen Söhnen.

Statusverlust in Deutschland

Selbstverständlich ist die Begeisterung der phlippinischen Krankenpflegerinnen nicht. Neben dem Heimweh nach der Familie, müssen sie auch einen Statusverlust in Kauf nehmen.

Christo Machtemes koordiniert die Arbeit der neuen Pflegekräfte.

"Zuhause haben sie alle einen Bachelor-Abschluss gemacht und tragen eine viel höhere medizinische Verantwortung", erläutert Christo Machtemes.

Begleitung in vielen Alltags-Fragen

Den Krankenpfleger mit phlippinischen Wurzeln hat die Klinik extra als Koordinator für neue philippinischen Kollegen angestellt. "Wichtig ist, immer da zu sein ", so Machtemes. " Ob es um Klinik-Abläufe, das Kochen zuhause oder Trauerfälle in der Familie geht. "

Alles für die Zukunft der Kinder

Nach dem Dienst kochen die Phllippina in einer ihrer gemeinsamen Wohnungen, die die Klinik gemietet hat und schauen die neuen Fotos an, die die Familie per Messanger geschickt hat. Mary Jo Salas hat daheim einen einjährigen Sohn. "Manchmal weine ich zwar" , gesteht Mary, "aber ich tue das auch für ihn."

Hohe bürokratische Hürden

Für den Bochumer Pflegewissenschaftler Prof . Markus Wübbeler ist diese Frage entscheidend: " Die Aussicht als Familie in Deutschland leben zu können, motiviert. " Der Familien-Nachzug ausländischer Fachkräfte stelle die Kliniken deshalb vor große Herausforderungen.

Der Familiennachzug ist für Markus Wübbeler ein entscheidender Faktor.

Sie müssen viel in die Integration investieren und schauen, dass sich dieser Einsatz lohnt. Die bürokratischen Hürden für den Familiennachzug seien hoch. Mary Jo Salas möchte ihre Familie so schnell wie mögliche wieder sehen. Sie hofft , dass ihr Mann und ihr Sohn in wenigen Monaten nach Deutschland nachkommen können.