Die Stadt Essen denkt darüber nach, bald den Klimanotstand auszurufen. Der Rat der Stadt will darüber voraussichtlich im Juli entscheiden. Mit der Maßnahme würde sich die Stadt härtere Regeln zum Klimaschutz auferlegen. Grüne, Linke und zahlreiche Bürger hatten sich dafür eingesetzt.

Neben Essen war die Forderung auch in anderen Ruhrgebietsstädten wie Bochum, Herne und Oberhausen aufgekommen. Als erste Großstadt in NRW hatte Münster am Mittwoch (23.05.2019) bereits den Klimanotstand ausgerufen.