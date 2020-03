Polizei rettet Kinder bei Brand in Recklinghausen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Sonntag (08.03.2020) mussten acht Menschen gerettet werden. Dabei konnte die Polizei in Recklinghausen zwei Kinder (zwei und sieben Jahre alt) rechtzeitig ins Freie bringen. Eine Funkstreife war noch vor der Feuerwehr vor Ort gewesen.

Eine 80-jährige Frau erlitt schwere Brandverletzungen. Sechs Bewohner wurden vom Atemschutztrupp der Feuerwehr Recklinghausen mit sogenannten Fluchthauben aus dem Haus geholt.

Haus vorerst nicht mehr bewohnbar

Rauchmelder in dem Haus hatten nach Angaben der Feuerwehr Alarm gegeben. So konnte der Brand im Hausflur und in einer Wohnung im ersten Obergeschoss zügig bekämpft und schnell gelöscht werden.

Das gesamte Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Alle Hausbewohner konnten in der Nacht anderweitig unterkommen.

Stand: 08.03.2020, 14:20