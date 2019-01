Dreijähriger nach zwei Jahren zurück bei Eltern in Essen

Nach zwei Jahren Trennung von seinen Eltern ist ein kleiner Junge aus Essen am Donnerstag (17.01.2019) nach Hause zurückgekehrt. Vorausgegangen war ein Tauziehen mit den Behörden.

Die ganze Geschichte begann im Dezember 2016. Der damals einjährige Issa reiste mit seiner türkischstämmigen Mutter zu einer Beerdigung in den Libanon. Bei der Rückreise gab es dann Probleme mit den Papieren. Die Duldungsbescheinigung der Mutter reichte für den Flug nach Deutschland, die vorläufige Aufenthaltsbescheinigung des Kleinen nicht.

Große Unterstützung von Bürgern

Das Kind musste bei einer Verwandten im Libanon bleiben. Seine Eltern kämpften währenddessen in Deutschland darum, ihr Kind nach Hause holen zu dürfen. Auf einer Online-Plattform hatten sich über 100.000 Menschen in einer Petition für die Familie eingesetzt. Auch der Petitionsausschuss des Düsseldorfer Landtags beschäftigte sich mit dem Fall.

Großer Empfang für Kind in Düsseldorf