31. Klavier-Festival Ruhr beginnt

Am Dienstag (07.05.2019) beginnt das Klavier-Festival Ruhr zum 31. Mal. Bis Mitte Juli finden 60 Veranstaltungen rund um das Tasteninstrument in vielen Städten des Ruhrgebiets statt. Die Besucher erwarten Klassik-, Jazz-, Kammer- und Orchesterkonzerte sowie Meisterkurse und Liederabende. Die Veranstaltung erreicht jährlich über 50.000 Besucher.

Das Festival bietet nicht nur die Gelegenheit, die großen Meister auf der Bühne zu erleben. Kinder zwischen 2 und 6 Jahren können das Instrument im Rahmen der "Little Piano School" näher kennenlernen. Außerdem wird jährlich ein Preis an einen Künstler vergeben, dessen Lebenswerk mit dem Festival verbunden ist. Der Preisträger darf ein Stipendium an einen jungen Pianisten seiner Wahl vergeben.