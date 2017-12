Bürger in NRW haben kein Recht auf öffentliche Toiletten

Eine Kommune kann nicht dazu verpflichtet werden, öffentliche kostenlose Toiletten auf ihrem Stadtgebiet aufzustellen. Darauf hat das Oberverwaltungsgericht Münster am Mittwoch (27.12.2017) hingewiesen.

Kein Recht auf öffentliche Klos

Ein Mann aus Essen hatte dort um Prozesskostenhilfe für eine Klage gegen die Stadt Essen gebeten. Von ihr fordert er mehr öffentliche Toiletten. Prozesskostenhilfe sei aber nur möglich, wenn die Klage Aussicht auf Erfolg habe, so das OVG Münster.

In letzter Instanz gescheitert

Damit ist der Essener bereits in zweiter Instanz gescheitert. Auch das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen wollte die Klage nicht unterstützen. Dort hatte er im September 2017 per Eilantrag gefordert, dass zur Überbrückung Dixi-Klos aufgestellt werden.

Kläger leidet an Harndrang

Günter Maleski will mehr öffentliche Toiletten

Dabei ist das Thema für den Kläger ein Riesenproblem. Er selbst leidet an krankhaftem Harndrang. In der Essener City gibt es zu wenige kostenlose, öffentliche Toiletten, findet er. " Vor allem für Schwangere, Senioren und Kinder ist das nicht zumutbar, wenn sie in Geschäften nachfragen müssen, ob sie mal umsonst aufs Klo dürfen. "