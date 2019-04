Ein syrischer Drogenhändler aus Essen klagt am Donnerstag (11.04.2019) vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gegen seine Abschiebung aus Deutschland. Der 40-jährige Mann sitzt seit 2015 in Haft. Er lebte bereits seit 2001 in Essen und wurde wegen Drogenschmuggel zu elf Jahren Haft verurteilt.

Der Syrer hatte 300 Kilogramm Heroin in einem Laster voller Gurken versteckt. Dabei handelt es sich um die größte Einzelmenge, die in Deutschland je sichergestellt wurde. Er soll sich von dem illegal verdienten Geld unter anderem Appartements in der Türkei gekauft haben.

Die Essener Ausländerbehörde möchte vorsorgen und die Ausweisung möglich machen, sobald Syrien als sicher gilt. Der Mann ist mit einer Deutschen verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Familie wohnt in Essen.