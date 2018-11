Die RAG hat eine Kläranlage in Betrieb genommen, die das Gift PCB aus dem Grubenwasser filtern soll. PCB steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Mehrere Monate lang soll die Anlage auf dem stillgelegten Bergwerk Haus Aden in Bergkamen nun testen, wie man das Grubenwasser klären kann.

Wenn die Tests erfolgreich sind, dann könnten große Anlagen gebaut werden. Sie sollen dann das PCB auch aus dem Grubenwasser von anderen stillgelegten Zechen herausfiltern. In Bergkamen hat sich die RAG dazu bereits eine Fläche gesichert.

Grubenwasser belastet die Flüsse

Die RAG pumpt das Grubenwasser aus fast eintausend Meter Tiefe in die Lippe und auch in die Rhein-Zuflüsse Emscher und Ruhr. Es ist mit PCB belastet, weil es in den Bergbaumaschinen unter Tage im Einsatz war. Als Zusatz im Maschinenöl war es so schwerer entzündbar. Aber auch in Elektro-Transformatoren gab es zehntausende Tonnen PCB.