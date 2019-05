Muchtar Al Ghusain (links) beim WDR 5 Stadtgespräch

Aktuell klagen 64 Eltern gegen die Stadt; sie berufen sich auf ihren Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Der Druck auf die Verantwortlichen wächst. Zum Kita-Gipfel werden heute mehr als 100 Teilnehmer erwartet, die gemeinsam den Ausbau der Betreuungsplätze vorantreiben sollen - darunter Investoren, Immobilien- und Grundstücksbesitzer, Vertreter von Kirchen und Verbänden.

Neuer Bildungsdezernent will Gemeinschaft einbinden

In Essen sind zwar bereits 14 neue Kitas in Planung, doch der weiter steigende Bedarf wird damit längst nicht gedeckt. Das will der zuständige Dezernent Muchtar Al Ghusain ändern. " Stadt und Gemeinschaft sind aufgerufen, zu überlegen, was wir alle dazu tun können, um dieser Misere Abhilfe zu schaffen ", sagte der Bildungsdezernent dem WDR .

Stand: 10.05.2019, 08:28