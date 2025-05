Am Rand von Essens nördlicher City gehören Obdachlosigkeit und leer stehende Ladenlokale zum Alltag. Mittendrin die ehrwürdige St . Gertrud Pfarrkirche – gebaut für die vielen Bergarbeiter-Familien. Heute atmen die großbürgerlichen Häuser-Fassaden Tristesse. Ab Oktober soll alles anders werden.

Rektoren der HbK geben privates Geld

Die private Hochschule für bildende Künste (HbK) kommt und mit ihr der „Kreativ-Campus Essen City Nord“. Die Rektoren der Hochschule, Prof. Daniel Lorberg und Prof. Luca Viglialoro, haben privates Geld in die Hand genommen und St. Gertrud dem Bistum Essen abgekauft.

Für ungefähr eine Million über eine neu gegründete Gesellschaft - so WDR -Informationen.

Seminare in der Sakristei

Daniel Lorberg (links) und Luca Viglialoro, Rektoren der HbK

" Erst wollte ich mir die Kirche von innen gar nicht anschauen ", so Lorberg, der seit Jahrzehnten nebenan Gast ist in der Szene-Kneipe "Café Nord". Dann habe ihn der Sakralbau förmlich " angesprungen ". Ab dem Wintersemester sollen Studierende im Kirchsaal ihre Arbeiten ausstellen, in der Sakristei und Nebenräumen laufen dann Seminare.

" Wir wollen St. Gertrud nicht loswerden " , so Domprobst Michael Dörnemann , so Gemeindepfarrer und Domprobst Dr. Michael Dörnemann. " Wir sind sogar traurig ." Aber bei den wenigen Gottesdienst-Besuchern und jahrelangen Versuchen zu verkaufen sei die Übernahme durch die Kunsthochschule ein Glücksfall. Die habe schließlich mit Bildung zu tun. " Ein Fitness-Studio hätte nicht funktioniert. "

Wohnungslose müssen "umziehen"

Digital-Künstler Peter Petersen erhofft sich Impulse für Essens Nordstadt

Aber: Mit dem Auszug der Gemeinde St. Gertrud aus der Kirche muss auch die Anlaufstelle für Wohnungslose mit Suppenküche und Tagesaufenthalt umziehen. Positiv: Es geht näher zum Bahnhof. Begeistert sind Künstler, die in der Nordstadt bereits arbeiten. " Die Hochschule wird das Viertel beleben ", so Künstler Peter Petersen.

Eins der größten leer stehenden Häuser hat die HbK schon gekauft – um mehr Fläche für Werkstätten zu haben. Viele der rund 300 Studierenden sind gespannt auf den neuen Kirchen-Campus. Der aktuelle ist auf einem alten Zechengelände. " Wir sind als Künstler ja ohnehin etwas verrückt ", so Student Philipp Krause.