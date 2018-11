Großer Andrang beim 29. Kinofest in Lünen. 52 deutsche Filme, zwölf Preise. Bis Samstag. Erstmals ein "Knastpreis". Von Insassen der JVA Werl für das Roadmovie "Lass uns abhauen".

Heiner Lauterbach kommt mit "Kalte Füße"

Regisseur Wolfgang Groos mit Schauspieler Emilio Sakraya

Heiner Lauterbach bekommt "Kalte Füße". Der Eröffnungsfilm mit dem gleichnamigen Titel ist eine Welturaufführung. Mit Heiner Lauterbach und Teenieschwarm Emilio Sakraya in den Hauptrollen.

In diesem Jahr viele politische Filme

Neben den Wettbewerbsfilmen ist in diesem Jahr viel Politisches zu sehen. Zum Beispiel der Dokumentarfilm "Über Leben in Demmin". In der ostdeutschen Kleinstadt brachten sich nach Kriegsende hunderte Menschen um - aus Angst vor der Roten Armee.