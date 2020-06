Spektakuläre Rettung eines Sechsjährigen

Ein sechs Jahre alter Junge aus Essen hatte am Samstag (06.06.2020) jede Menge Glück und mehrere Schutzengel. Weil er auf ein 15 Meter hohes Dach geklettert war, mussten ihn Einsatzkräfte und ein mutiger Nachbar retten.

Ein Einsatz, den die Feuerwehr als "dramatisch" beschreibt. Denn das Klettermanöver hätte dem Jungen durchaus das Leben kosten können, sagte die Feuerwehr.

Junge war schutzlos im Regen

Warum er aus dem Fenster seines Kinderzimmers geklettert ist, konnte er den Einsatzkräften auf Nachfrage nicht beantworten. Fakt ist, dass er in etwa 15 Metern Höhe aus seinem Fenster auf ein sogenanntes Satteldach gestiegen ist.

Von dort ist ging es über ein Nachbarhaus weiter auf ein drittes Dach. Auf einer Dachgaube blieb er schließlich sitzen, nur mit Hose und T-Shirt bekleidet, ohne Socken und Schuhe, schutzlos einem heftigen Regenguss ausgesetzt.

Vom Absturz aus rund 15 Metern Höhe trennte ihn vielleicht eine Armlänge, sagten die Einsatzkräfte. Ein aufmerksamer Nachbar aus einem gegenüberliegenden Haus entdeckte den Jungen und erkannte sofort die lebensbedrohliche Situation.

Mutiger Nachbar brachte sich selbst in Gefahr

Er schaffte es in kurzer Zeit, bis auf wenige Meter an den Jungen heranzukommen und beruhigend auf ihn einzuwirken. Dass er sich dabei selbst in eine gefährliche Lage brachte und erst später von einem Feuerwehrmann gesichert werden konnte, nahm er in Kauf.

Kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr.

Die Rettung der beiden Kletterer stellte die Feuerwehr vor eine Herausforderung. Da der Junge nicht über eine Drehleiter zu erreichen war, mussten Höhenretter über ein Nachbardach zu ihm klettern. Mit mehreren Einsatzkräften konnte der Junge schließlich vom Dach geholt werden.

Stand: 08.06.2020, 14:19