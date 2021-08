Kettwig zeigt sich solidarisch

Heute ist Markt in Kettwig. Hier in diesem idyllischen Stadtteil setzt sich Cora Ruhrmann am Marktplatz gegenüber des Rathauses ihre Maske auf und schlendert genüsslich, aber selbstbewusst, an den verschiedenen Ständen vorbei. Sie liebt den Essener Stadtteil - deswegen ist sie voller Stolz vor acht Jahren zurück in ihre Heimat Kettwig gezogen. Ohne zu ahnen, dass sie so etwas in ihrer Nachbarschaft erleben muss.

Rassistischer Brief an Kettwiger Familie

Am Donnerstag erreichte sie die Nachricht ihrer Kollegin: dessen Bruder sei vor drei Wochen mit seiner chinesisch-stämmigen Frau und deren dreijährigen Sohn von Berlin nach Kettwig gezogen. In ihre Nachbarschaft. Aus dem Nichts ein handgeschriebener Brief im Briefkasten. Inhaltlich mit rassistischen Anfeindungen, Bedrohungen und Sätzen gespickt wie "Wir wollen hier keine Schlitzaugen. " oder "Das nimmt kein gutes Ende." .

"Sind die Kettwiger so?"

Cora Ruhrmann, Nachbarin aus Essen-Kettwig