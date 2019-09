Wie das NRW-Gesundheitsministerium am Montag (30.09.2019) mitteilte, gibt es keine Häufung von Arm- und Handfehlbildungen bei Neugeborenen in bestimmten Städten. Das hat eine Befragung aller Geburtskliniken in Nordrhein-Westfalen ergeben.

Vor gut zwei Wochen war eine Häufung solcher Fehlbildungen in einer Klinik in Gelsenkirchen bekanntgeworden. Dort waren innerhalb kurzer Zeit gleich drei Kinder mit einer Hand-Fehlbildung zur Welt gekommen.