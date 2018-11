Die Staatsanwaltschaft will keine Ermittlungen wegen der Verbrennung mutmaßlich giftiger Ölpellets in Gelsenkirchen einleiten. Das hat die Behörde am Mittwoch (14.11.2018) bestätigt. Zuvor hatten die Gelsenkirchener Grünen Strafanzeige gegen den Betreiber des Kraftwerks im Stadtteil Scholven erstattet.

Die Grünen befürchten eine Gesundheitsgefahr für Anwohner. Die Staatsanwaltschaft Essen sieht jedoch keinen Anfangsverdacht für Ermittlungen, da dem Uniper-Kraftwerk für das Verbrennen eine offizielle Genehmigung vorliegt. Ob die Ölpellets tatsächlich giftig sind, wurde nicht geprüft.

Video starten, abbrechen mit Escape Billig entsorgt: Wie sich BP krebserzeugender Raffinerierückstände entledigt | Monitor | 27.09.2018 | 07:03 Min. | Das Erste