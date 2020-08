Wegen Corona-Fall: Einschulung an Essener Grundschule muss ausfallen

In Essen ist eine Lehrkraft an einer Grundschule positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vier weitere Lehrkräfte mussten ebenfalls in Quarantäne, weil sie mit der infizierten Lehrkraft vor einigen Tagen in einer Konferenz zum Schulstart zusammengesessen haben.

Infizierte Lehrer hatten keinen Kontakt mit Schülern

Das allein würde noch nicht bedeuten, dass die Schule geschlossen werden muss. Allerdings ist die Schule recht klein, fünf fehlende Lehrkräfte würden schon für deutliche Einschränkungen im regulären Schulbetrieb sorgen, sagt die Stadt. Eine Menge Unterricht würde so ausfallen.

Die Verwaltung hatte am Donnerstagmorgen erst von der Schließung erfahren. Wie genau es an der Grundschule in Essen weitergeht, ist bisher nicht klar.