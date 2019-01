Ein Hoffnungsschimmer für rund 300 TWB-Mitarbeiter in Hagen. Ein Autozulieferer aus den USA will das TWB-Werk übernehmen. Das hat ein Firmensprecher von Fisher Dynamics dem WDR bestätigt. Ziel sei es den Standort in Hagen mit möglichst vielen Beschäftigten weiterzuführen. Fisher Dynamics ist genau wie TWB auf Autositze spezialisiert. Der TWB-Mutterkonzern Prevent müsste allerdings einem Verkauf zustimmen.

TWB-Mitarbeiter sollen in Transfergesellschaft

Die Beschäftigten von Prevent TWB stehen vor einer ungewissen Zukunft. Knapp 300 von ihnen sollen am 1. April für zwölf Monate in eine Transfergesellschaft wechseln. Es gibt weder Abfindungen, noch Ersatzarbeitsplätze. Die übrigen 160 Mitarbeiter haben eine Job-Garantie – aber nur bis zum Jahresende. Bei einer Betriebsversammlung werden die TWB-Mitarbeiter am Dienstag (29.01.2019) von der Geschäftsleitung über Einzeilheiten informiert.

Au slöser ist VW -Kündigung

Auslöser der Krise ist die Ankündigung von VW, ab April keine Metallrahmen für Rückbänke mehr von TWB zu beziehen – nach mehr als 20 Jahren guter Zusammenarbeit. Der Hintergrund: TWB hatte Anfang 2018 einseitig die Preise um acht Euro pro Stück erhöht. VW zahlte nur unter Vorbehalt – und kündigte den Liefervertrag.

Beschäftigte sind unzufrieden

Betriebsrats-Chef Orhan Aksu ist unzufrieden mit dem Ergebnis.. "Vogel, friss oder stirb" : so beschreibt er die Stimmung am Ende der Verhandlungen, die bis gegen Mitternacht gingen. "Wir wurden in die Enge getrieben" , sagt Aksu. Er wirft der Geschäftsführung vor, die finanzielle Lage von TWB mit allen Mitteln schlecht gerechnet zu haben, um keine Abfindungen zahlen müssen.



VW bietet Vergleich an