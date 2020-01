Für die einen ist es Pflicht, für die anderen unnötiger, klimaschädlicher Müll: Die neu eingeführte Bonpflicht stößt weiter auf Widerstand. So haben Jugendliche der Fridays-for-Future-Bewegung in Bottrop eine Woche lang Kassenbons in verschiedenen Geschäften eingesammelt. Am Samstag (25.01.2020) haben sie aus Protest rund 4.000 Einkaufsbelege zum Bundesumweltministerium nach Berlin geschickt.