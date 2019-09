Karstadt-Kaufhof verbannt Plastiktüten

Der Warenhausriese Galeria Karstadt-Kaufhof setzt ein Zeichen für die Umwelt. Ab Mitte 2020 will er in seinen Geschäften auf Einwegplastiktüten verzichten. Bis dahin sollen die letzten Bestände kontinuierlich reduziert werden. Das kündigte der Konzern am Montag (02.09.2019) in Essen an.

Deutschlandweiter Trend

Damit schließt sich Karstadt-Kaufhof einer bundesweiten Entwicklung an. Mehrere Händler in Deutschland haben zuvor bereits den kompletten Verzicht auf Plastiktüten oder eine stärkere Reduzierung dieser angekündigt. So nimmt der Discounter Aldi ab jetzt Geld für Obst- und Gemüse-Plastiktüten, Rewe hat den Komplettverzicht zuletzt für einige Wochen getestet.

"Plastiktüten passen als Verpackung einfach nicht mehr in die Zeit" , so der Chef von Galeria Karstadt-Kaufhof, Stephan Fanderl. Der Konzern wolle so einen konsequenten Beitrag zum Umweltschutz leisten. Das Aus für die Plastiktüte gelte für alle Waren- und Sporthäuser sowie die Lebensmittel- und Gastronomietöchter.

Verbrauch massiv gesunken