Aus und vorbei: Elf Karstadt Kaufhof Filialen schließen für immer

Elf Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof bleiben in NRW ab Montag für immer geschlossen. Karstadt in Bonn und Kaufhof in Essen hatten bereits am Mittwoch den Anfang gemacht, weil die Regale leer gekauft waren. Auch Witten hat bereits die Türen geschlossen. In einigen Städten wie zum Beispiel Dortmund, Brühl und Iserlohn schließen die Filialen im Laufe des Samstags.

Traueraktionen geplant

Etwa 1000 Beschäftigte verlieren durch die Schließungen der unrentablen Filialen ihren Arbeitsplatz. Zusammen mit der Gewerkschaft Verdi sind in Essen und Düsseldorf-Wehrhahn auch symbolische Traueraktionen geplant. " Wir wollen nicht sang und klanglos untergehen, sondern unsere Trauer und Wut auf das Management auch öffentlich zeigen ", sagt Michaela Bongartz, Betriebsrätin aus dem geschlossenen Kaufhof in Essen. Dort wird am Samstag ein Kranz niedergelegt.

Pappfigur von Benko wird verprügelt

In Düsseldorf ist eine große Aktion geplant. Der Künstler Jacques Tilly hat dafür eine Skulptur gebaut: symbolisch schlagen Fäuste auf eine Pappfigur von Karstadt Kaufhof Eigentümer Rene Benko ein. In NRW beteiligen sich aus Solidarität auch Mitarbeiter aus den 30 Filialen, die geöffnet bleiben. Manche wollen schwarze Kleidung und einen schwarzen Anstecker tragen.

Ende Januar wird noch eine Karstadt Filiale in Gütersloh geschlossen.