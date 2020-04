Corona-Regeln: Karstadt Kaufhof klagt auf Öffnung

Die Essener Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat Klage gegen die Sonderregeln des Landes Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise eingereicht. Das Unternehmen wende sich in einem Eilverfahren gegen die Coronaschutzverordnung, teilte das Oberverwaltungsgericht des Landes am Freitag (17.04.2020) in Münster mit.

Keine Entscheidung bis Montag

Das Land hat demnach Gelegenheit, dazu Stellung zu beziehen. Eine Entscheidung soll in dieser Woche nach Angaben des Gerichts nicht mehr fallen. Ab Montag gelten die neuen Vorgaben für den Einzelhandel.

Große Kaufhäuser wie Karstadt und Kaufhof müssen demnach weiter geschlossen bleiben - für die fusionierte Warenhauskette mit rund 28.000 Mitarbeitern bedeute dies nach eigenen Angaben ein wöchentlicher Umsatzverlust von mehr als 80 Millionen Euro.