" Die sind doch bekloppt, bald haben wir in der Innenstadt überhaupt nichts mehr ", sagt eine Frau. Mit einigen anderen wartet sie an diesem Samstagmorgen (20.06.2020) darauf, dass das Karstadt-Warenhaus in Dortmund öffnet. Viele in der Schlange bewegt, dass in der Stadt dieses und ein weiteres Kaufhaus schließen sollen.

Überraschende Nachricht für Mitarbeiter